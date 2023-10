Imaging : nouvelles créations de Brandy pour LFM

Il s'agit de la quatrième extension consécutive de la marque sonore de LFM en partenariat avec l'équipe de Brandy. Cette fois, la mise à jour de l'habillage est basée sur des pistes composées et produites à l'origine par Brandy pour le Bayern 1 en Allemagne et JOE en Belgique. Les créations ont été personnalisées pour s'intégrer de manière transparente avec l'offre existante de LFM, ajoutant de la fraîcheur et de l'authenticité au son de la station.

LFM fait partie du groupe Media One, qui travaille avec le studio Brandy depuis 2015.