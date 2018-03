Ils sont passés de l’autre côté MÉTIERS



"Je n’ai pas quitté la politique et je ne suis pas devenu journaliste pour autant." Henri Guaino plante le décor. Le désormais chroniqueur de Sud Radio est très clair. Depuis son retrait (provisoire ?) du monde politique, l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et ex-député est désormais tous les jours à l’antenne. Et ce n’est plus à lui qu’on pose les questions. "C’est une expérience et j’ai répondu à une proposition, à une opportunité", commente-t-il.

"Moi, j'avais fait le tour des médias que j'ai dirigés et comme j'étais profondément attaché aux affaires européennes je suis devenu député européen", déclare Jean-Marie Cavada, ancien patron de Radio France (voir encadré). Un pas franchi qui ne semble pas si insurmontable selon Brigitte Béjean, ex-cheffe du service environnement et éducation chez Europe 1 et qui a rejoint, à 45 ans et après 20 ans de bons et loyaux services en 2007 différents cabinets ministériels. "La radio et la communication politique ont un dénominateur commun : la technique du langage", présente celle qui a été nommée tout d’abord conseillère communication et presse du ministre délégué à l’Environnement Frédéric Cuvillier. Accès payant



