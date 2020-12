Ils écoutent Nostalgie au travail

Ils ont été plusieurs centaines à témoigner leur fidélité à leur radio préférée, Nostalgie, à travers l’opération "Nostalgie au travail", jeu concours organisé par la station. Que ce soit pour passer une journée dans la bonne humeur, pour partager un moment entre collègues ou pour se détendre, les auditeurs se sont filmés sur leur lieu de travail en écoutant la radio des plus grandes chansons.

Vendredi dernier, Philippe et Sandy ont dévoilé dans la matinale la vidéo gagnante de Marion et des factrices de Saint-Jouan-des-Guérets, élue la plus "Feel Good". Elle se voit remporter 1 000 euros cash !

Avec près de 2 millions d’auditeurs actifs à son écoute chaque jour, Nostalgie est la 2e radio musicale la plus écoutée sur cette cible.