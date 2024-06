Cet été, Dave devient animateur sur Nostalgie Belgique

Son charisme et son humour ont fait de lui une figure incontournable. Avec plus d'une douzaine d'albums à son actif, il a su se réinventer tout en restant fidèle à son style unique. C'est donc tout naturellement que Nostalgie lui confie les rênes d'un programme cet été. "Connu pour sa personnalité chaleureuse et son franc-parler, l’interprète de "Du côté de chez Swan" ou encore de "Vanina" regorge d'histoires captivantes. Avec une carrière de plus de 60 ans dans le showbiz français, il promet de partager avec nous des moments savoureux avec son style légendaire qui nous permettront de mieux le connaître et de découvrir l’envers du décor. Je peux déjà vous promettre de beaux moments, chaque dimanche entre 9h et 10h et chaque jour de la semaine à 16h30" a souligné Jean-François Pottier, directeur des programmes de Nostalgie Belgique.