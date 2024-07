Belgique : Nostalgie muscle sa grille pour l'été

Cet été sera évidemment sportif et Nostalgie se met au diapason. Chaque jour, à 8h20, la première radio francophone proposera deux séquences thématiques. "Hors Jeu", François Campos révèlera tout sur la face cachée de l’Euro 2024, jusqu’au 14 juillet et "Place aux jeux". Cet été, pour revivre les grands moments qui ont marqué l’Histoire des Jeux créés il y a plus de 100 ans, tous les matins à 8h20 avec Leslie Rijmenams.

Notons aussi un rendez-vous dénommée "Les détours de France". De l’invention des tomates en conserve, à la moutarde de Dijon en passant par le chou farci et les coulisses culinaires du tour, le chef Albert et Julien Sturbois seront à l'antenne tous les jours à 11h30 durant le Tour de France.