IP Belgium renforce sa couverture régionale en radio

À l’initiative de Natacha Delvallée, Administratrice déléguée de Sud Radio, et de Maria-Eva Jauregui, Administratrice de Antipode, la régie IP Belgium proposera aux annonceurs nationaux d’accéder, dès le 1er mai 2018, aux espaces publicitaires des radios provinciales "Sud Radio" et "Antipode" qui, fortes de leurs nombreuses fréquences FM (15 pour Sud Radio et 8 pour Antipode) offrent, respectivement, la couverture la plus complète du Hainaut et du Brabant wallon. Sud Radio et Antipode seront intégrées au sein de l’offre régionale Sud de IP Belgium déjà composée de BXFM (Bruxelles), Maximum FM (Liège) et Must FM (Namur-Luxembourg).