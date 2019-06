Huit séries radiophoniques cet été sur La Première et Auvio

La Première diffusera un grand feuilleton estival et musical inédit consacré au mythique festival de Woodstock. Neuf épisodes pour retracer l’histoire de ce rassemblement emblématique de la culture hippie des années 1960, qui fête ses 50 ans. Une série écrite et présentée par Michka Assayas (Coproduction France Inter/La Première) et diffusée tous les samedis de l’été à 10h.

On retiendra également "Le coup de coeur des libraires" (en semaine, à 7h38 dans "Matin Première" et à 15h45 dans "Été bien frappé"). Que lire cet été ? Chaque matin, un libraire indépendant vous livre son coup de cœur, en format poche. La RTBF fera 40 propositions de lectures passionnantes ou divertissantes à découvrir avec Nicole Debarre.