Histoire de la radio : le CHAR est lancé

Le CHAR repose sur quatre membres fondateurs : Jean-Michel Sauvage (créateur de radios, spécialiste de l'économie et du droit des médias), Sébastien Poulain, universitaire, spécialiste de la radio française et européenne), Alain Léger (spécialiste de l'histoire de la radio française) et Jean-Luc Favre-Reymond (journaliste radio et presse écrite, écrivain). "Il a longtemps existé un comité d'histoire de la radiodiffusion et nous quatre y avons contribué", précise Jean-Michel Sauvage. "Mais ses fondateurs, la plupart très âgés, ont souhaité la dissolution de cette structure. Nous avons donc décidé, en cette année symbolique de 2021 -100 ans de la radio en France et 40 ans de liberté de communication audiovisuelle, notamment en FM- d'engager une nouvelle étape".

D’ores et déjà, un comité de soutien a été créé, qui regroupe, à ce jour, 101 personnes : professionnels de l’antenne, du management média, de la technique et des services. Mais aussi des chercheuses et chercheurs, enseignants… ou simples amoureux du média radio.