Une table ronde sur les radios locales

Fruit du travail de plusieurs spécialistes, l'ouvrage Les radios locales : histoires, territoires et réseaux revient sur les origines de ces radios locales. Mais il examine surtout leur devenir, les relations aux territoires - en métropole, d'outre-mer, en Belgique et au Congo - ainsi que leur mise en réseau politique, économique et technique.Anne Briqueler, Philippe Caufriez, Raphaël Dapzol, Cécile de David-Beauregard, Alann Hery, Bernard Idelson, Jean-Jacques Ledos, Thierry Lefebvre, Cécile Morin, Pierre N'sana Bitentu, Nathalie Potard-Antiope, Sebastien Poulain, Pascal Ric ont contribué à cet ouvrage.