L'histoire des radios locales dans un livre

L’ouvrage est co-dirigé par Thierry Lefebvre (Cerilac, Université de Paris) et Sébastien Poulain (MICA, Université Bordeaux Montaigne), qui publieront prochainement un numéro de la revue Radiomorphoses intitulé " Radio et mobilisations (Quand la radio fait bouger les lignes)". Auparavant, Sébastien Poulain a consacré une thèse à une radio associative – Radio Ici et Maintenant – et dirigé le n° 134 des Cahiers d'histoire de la Radiodiffusion : "Les acteurs des radios locales : à l'échelle des individus et des radios".Thierry Lefebvre a, quant à lui, précédemment publié plusieurs ouvrages sur les radios libres : "La Bataille des radios libres, 1977- 1981" (Nouveau Monde/Ina, 2008), "Carbone 14 : légende et histoire d’une radio pas comme les autres" (Ina, 2012), " François Mitterrand pirate des ondes. L’affaire Radio Riposte" (Le Square Éditeur [distribution Glyphe], 2019) et "L’Aventurier des radios libres : Jean Ducarroir (1950-2003)" (Glyphe, 2021).