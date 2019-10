Happy FM va devenir Contact FM Marne

Clap de fin pour la marque Happy FM. La station détenue par le groupe Rossel La Voix va devenir Contact FM Marne dans les prochaines semaines. La décision du CSA a été publiée au Journal Officiel.Happy FM avait été rachetée en 2015 et ses studios avaient été installés aux côtés de Champagne FM, l'autre station du groupe à Reims. "Il y aura des programmes spécifiques, notamment la matinale "Le Réveil de la Marne", des informations et des chroniques consacrés à la Marne et d'autres tranches reprendront le programme général de Contact FM" indique la station.Après le départ de Jérôme Delaveau qui va diriger l'antenne de NRJ, Nicolas Pavageau a été nommé directeur général de l'ensemble des stations du groupe Rossel La Voix.Happy FM émet sur trois fréquences : à Reims, à Chalons-en-Champagne ainsi qu'à Epernay. La radio a été créée en 1991 par Marc Moine et se voulait être une radio sans animateurs.