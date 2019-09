Jérôme Delaveau va diriger l'antenne de NRJ

L'information bruissait sur les réseaux sociaux et dans le petit monde des professionnels de la radio depuis l'annonce de son départ de Champagne FM (groupe Rossel La Voix) par La Lettre Pro de la Radio . Selon nos informations, Jérôme Delaveau va prendre la direction d'antenne de NRJ d'ici quelques semaines. Dans son portefeuille, il aura la direction de la première radio musicale de France mais également les réseaux locaux des autres stations du groupe, Chérie FM et Nostalgie. Il secondera Gaël Sanquer, directeur des médias musicaux du groupe promu, il y a un an, après le départ de Morgan Serrano à RMC.