Belgique : le CSA poursuit sa tournée dans les provinces

La seconde rencontre se tiendra ce vendredi 13 octobre à partir de 16h au "Demain" du Delta à Namur (avenue Fernand Golenvaux,18) sous la forme d’un drink. "Il s’agit d’une occasion pour rassembler le secteur et les équipes du CSA dans une ambiance conviviale et échanger avec celles et ceux que nous n'aurons pas eu l'occasion de visiter pendant la journée en Brabant-Wallon et Province de Namur" précise le régulateur.Les opérateurs belges qui souhaitent participer ) cette rencontre peuvent remplir un formulaire spécifique ( ICI ). L'équipe di CSA se réjouit de les rencontrer.