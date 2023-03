GroupM France lance Audiom, son centre d'expertise

Le socle de compétences apporté par AudioM associera les activités de GroupM, et plus largement de WPP, comme la création, le conseil et la stratégie média. Ce centre d’expertise s’appuiera entre autres sur AudioM Planner, lancé en décembre 2021, un outil d’Intelligence Planning dédié aux podcasts sous la forme d’une plateforme d’achat omnicanale combinant média et insights pour encore plus d’efficacité, développé en étroite collaboration avec Hawk, plateforme d’achat omnicanale combinant média et insights.

Sébastien Ruiz, prend la direction d’AudioM et pourra s’appuyer sur une équipe de 10 experts dédiés. Leur objectif : transversaliser l’audio sur l’ensemble des projets GroupM et au sein des agences du groupe (EssenceMediacom, Keyade, KR Wavemaker et Mindshare).