Fun Radio : une émission digitale sur Facebook

Durant une heure, les auditeurs pourront interagir avec les animateurs, commenter l’émission et jouer sur la page officielle pour gagner des places pour Fun Radio Ibiza Experience 2018 qui se déroulera le vendredi 27 avril prochain.

Au programme de cette émission 100% digitale et interactive : "Le Jeu des 30 secondes" spécial Fun Radio Ibiza Experience animé par l’équipe de Bruno Dans La Radio, Mika et Fred qui se défieront dans un blind test animé par Adrien Toma, le défi "Fallait pas demander" animé par l’équipe de Lovin’Fun, le traditionnel "Pourquoi tu m’appelles ?" de Marion et Anne So.La station promet "de la bonne humeur, du rire, des surprises et un final en chanson rythmeront cette émission spéciale".