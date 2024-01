Fun Radio mise sur l'événement "Fun Radio Ibiza Expérience"

Cette soirée annuelle aura lieu à L’Accor Arena, situé au 8 boulevard de Bercy dans le 12e arrondissement de Paris. Pour cette nouvelle "Fun Radio Ibiza Expérience", Fun Radio a aussi invité Diplo et Martin Solveig qui rejoignent Kungs, Meduza, Tchami et Malaa réunis lors de cette soirée, le vendredi 5 avril prochain.Sur la vague novembre-décembre 2023, Fun Radio est la 14e radio la plus écoutée de France, derrière RFM et devant Rire & Chansons (lire ICI ). Avec des résultats en baisse, la radio musicale du Groupe M6 a réalisé 3.2% d'audience cumulée et 2.6% de part d'audience sur cette période. Chaque jour, elles est écoutée par 1 803 000 auditeurs (lire ICI ).