Fun Radio reporte son événement "Fun Radio Ibiza Experience"

En lien avec l’Accor Arena, la nouvelle date pour la 5e édition est désormais fixée au vendredi 2 avril 2021. Dans ces circonstances exceptionnelles, Fun Radio et Hi Ibiza producteurs de l'événement, conservent les mêmes ambitions artistiques pour l’édition qui aura lieu en avril prochain : ils tiennent à remercier le public et tous les artistes "pour leur constante fidélité et leur enthousiasme intact".

Tous les billets pour la date du 19 novembre restent valables pour le 2 avril 2021. Les spectateurs qui le souhaitent peuvent obtenir le remboursement intégral de leur billet : ils doivent se rapprocherdu réseau ou du point de vente ou ils l’ont acheté avant le 31 janvier 2021.