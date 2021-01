Fun Radio offre "un an de courses"

Parce qu’aujourd’hui les français ont besoin qu’on les aide dans leur quotidien, la matinale "Bruno dans la radio" offrira chaque semaine 1 an de courses aux auditeurs de Fun Radio, dès ce lundi 25 janvier et jusqu’au 6 février. L’occasion, pour l’émission, de s’afficher en télévision dans une campagne publicitaire au ton décalé, qui nous fera découvrir les coulisses de la station et qui mettra en scène son animateur phare, Bruno Guillon dans une comédie sympathique qui surprendra et marquera les esprits.

Dès ce 25 janvier, ces films, conçus et produits par M6 Unlimited et réalisés par Romuald Boulanger, sont à découvrir sur les chaînes du groupe M6 : M6, W9 et 6ter (+ de 80 millions de contacts délivrés) et sur le digital (Facebook et YouTube).