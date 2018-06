Fun Radio fête la musique avec Le Mix Marathon

Au programme, 13h de mix non-stop depuis les studios et la terrasse de la station avec aux platines : Elliot (Bruno Dans La Radio), Nils Van Zandt, Mico C, JLow, Matt, Barbara Butch, Lude, Saint Lanvain, Kimotion, Aslove, Adrien Toma, Boris Way et Mosimann. La matinale "Bruno Dans La Radio" donnera également la chance à un auditeur de mixer en direct aux côtés d’Elliot depuis les studios de Fun Radio. Les Djs livreront des performances exclusives à suivre toute la journée en direct sur la page Facebook de Fun Radio et sur funradio.fr. Le Mix Marathon est également sur les réseaux sociaux de Fun Radio