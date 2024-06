Radio France monte le son pour la Fête de la musique

Le 21 juin, France Musique invite ses auditeurs et le public à embarquer pour une soirée spéciale dès 18h00 avec "Openzzaï fête le Jazz", 2 heures de live depuis le Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et animées par Alex Dutilh et Nathalie Piolé. Trois formations émergentes seront sur scène : le quartet Flash Pig, le quintet de la saxophoniste Olga Amelchenko en association avec l’artiste Charlotte Wassy, le quintet du multi-instrumentiste et chanteur franco-coréen Oan Kim. Et, de 20h à 22h, une nouvelle édition de "Viva L’Orchestra !" au cours d’une soirée spéciale en direct de l’Auditorium de Radio France présentée par Émilie Munera. Pour fêter les 10 ans de ce projet participatif, 125 musiciens amateurs de tous les âges et de tous les niveaux encadrés par les musiciens de l’Orchestre National de France investiront la scène de l’Auditorium. Au programme du concert, sous la direction de Cristian Măcelaru : des pièces de Paul Dukas, Hector Berlioz, Lili Boulanger, Francis Poulenc...