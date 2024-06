FIP organise "Le marathon du 21 juin"

Ce vendredi 21 juin, FIP prend le risque de mettre ses programmateurs en congés. La fabrication de la programmation musicale se fera en direct et sans filet. Ce sont des auditeurs, des artistes, des personnalités qui composeront le contenu de la journée.

Et le standard sera également de retour puisque que la station de Radio France lance un appel à ses fidèles et comptent sur eux pour construire cette journée spéciale consacrée à la célébration de la musique.

Pas d’événement donc, pas de concerts en public, mais une journée hors-norme, en direct et pensée par les fans de FIP du monde entier...