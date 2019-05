France Musique perd 5 émissions à la rentrée prochaine

​Le directeur de la station, Marc Voinchet, ne peut que s’en remettre aux impératifs financiers. "Il faut faire aussi bien avec moins de moyens. Dans ce contexte, j’essaie de toucher le moins possible à l’éditorial, et de continuer de respecter le cahier des charges. Mais c’est un vrai chantier : comment conserver un propos sur les musiques de création, auquel nous tenons ? Comment mieux les exposer, leur donner du lustre ?". La nouvelle grille pour ces créneaux libérés est encore à l’étude, mais la direction de la radio pourrait faire le choix de rediffusions. En réaction à cette annonce, musiciens, compositeurs et organisateurs de festivals, soutenus par les auditeurs, ont lancé une pétition pour défendre une meilleure diffusion des œuvres musicales. En signe de protestation, des artistes pourraient donner des concerts "sauvages" devant la Maison de la radio.