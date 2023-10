"France Musique est vous" donne la parole aux Niçois

Les Niçois et les habitants de la région sont invités à envoyer leurs coups de cœur musicaux dès maintenant par mail sur et en laissant un message sur le répondeur de l'émission au pour évoquer leur vie musicale à Nice, les concerts niçois qui les ont marqués, leurs découvertes d'artistes de la région et leurs disques favoris. L'émission "France Musique est à vous" est animée par Gabrielle Oliveira Guyon le samedi de 7h à 9h sur France Musique. Elle propose deux heures de découvertes et d'échanges avec les auditeurs qui composent la programmation musicale de l'émission.

Le 4 novembre, l’émission sera diffusée en direct de France Bleu Azur.