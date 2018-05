France Musique en direct de Musicora

De ce vendredi à 11h à ce dimanche 18h, France Musique délocalise ses studios à Musicorama "le grand rendez-vous de la musique et des musiciens" qui se tient ce week-end à la Grande Halle de la Villette à Paris. Parmi les très nombreux rendez-vous proposés par France Musique durant ces trois journées, un Blind Test avec Clément Rochefort, ce samedi de 12h30 à 13h. Les auditeurs pourront tester leurs connaissances musicales et tenter de gagner des cadeaux... Ce dimanche, de 14h30 à 15h30, France Musique proposera une conférence (filmée et à revoir sur francemusique.fr) intitulée "Comment écoutera-t-on la musique en 2028 ?" pour savoir si la technologie de demain permettra une écoute différente de la musique et si les objets connectés vont-ils changer notre manière de découvrir des artistes, des oeuvres.