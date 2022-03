France Médias Monde se mobilise pour la Semaine de la Presse

Grâce à la diversité de ses journalistes (60 nationalités, et souvent porteurs d’une double culture), l’actualité internationale, en français et en 19 langues étrangères, constitue la signature du groupe avec des ressources qui aident les élèves et les enseignants en France, mais aussi dans le réseau des établissements français à l’étranger, à décrypter le travail des médias et des journalistes et la fabrique de l’information. "La lutte contre les infox, la distinction entre information, mensonge et propagande, la vérification des faits, la liberté de la presse, la formation citoyenne du jeune public, la défense des libertés fondamentales ou encore la valorisation de la diversité et l’égalité femmes-hommes sont autant d’engagements que porte le groupe France Médias Monde et qui mobilisent ses équipes toute l’année" rappelle un communiqué.