France Médias Monde célèbre la Journée mondiale de la radio

Dans "L’Air du temps" à 16h sur Monte Carlo Doualiya, Samira Ibrahim aborde à travers une sélection de témoignages poignants et sensibles diffusés dans l'émission, le rôle central de la radio dans la libération de la parole et la valorisation des récits. Manal Nabulsi, psychologue et coach spécialisée en relations interpersonnelles, explique en quoi le récit de l'intime se trouve largement facilité sur les ondes et en quoi ce récit favorise le vivre ensemble et célèbre l'humanité dans toute sa diversité...