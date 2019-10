France Inter : une conférence sur l'avenir de la planète

Épuisement des ressources, dérèglement climatique et effondrement de la biodiversité… De la prise de conscience à l’engagement, comment se mettre en mouvement pour engager une transition durable, changer nos modes de vie et rêver le monde de demain ? Voilà une nouvelle conférence de France Inter "Demain notre planète" qui recevra l'astrophysicien Hubert Reeves, astrophysicien, l'astrophysicien Aurélien Barrau, la psychanalyste Cynthia Fleury ou encore la juriste Valérie Cabanes, spécialisée dans les Droits de l'Homme.

Une conférence à vivre depuis le Studio 104 de la Maison de radio et en direct simultané dans une centaine de salles de cinéma partenaires partout en France...