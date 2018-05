France Inter : le Jeu des 1 000 euros à 60 ans

Qui sera le premier à atteindre le Super Banco ? Avec ses 1 000 questions extraites de l’émission, la boîte Deluxe du Jeu des 1 000 euros vous plonge dans l’ambiance du plus ancien jeu radiophonique français qui fête ses 60 ans. Une occasion d'explorer l’univers ludique, convivial et instructif du Jeu des mille euros. Et si vous passez le cap des 6 questions, vous pourrez accéder à la question Banco, à moins que vous n’ayez besoin d’un repêchage, avant de vous confronter au Super Banco. Disponible depuis le 16 mai dernier, cette boîte contient 250 cartes réparties en 4 catégories de jeu (Questions couleurs (blanches, bleues, rouges), Repêchage, Banco et Super Banco).