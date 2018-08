France Inter : Pierre Haski remplace Bernard Guetta

C'est un nom que connaissent bien les lecteurs de Libération et de Rue89, et une belle prise pour France Inter qui n'a pas modifié sa grille des programmes en cette rentrée 2018. Le journaliste Pierre Haski va remplacer Bernard Guetta dès lundi prochain dans le 7/9 de la station, présenté par Nicolas Demorand. Comme son prédécesseur, il tiendra la chronique "Géopolitique" sur l'actualité internationale. L'annonce a été fait par la directrice de la station sur son compte Twitter.

"Tous les jours c’est à lui que reviendra désormais la mission d’analyser la marche du monde et de nous faire comprendre que nous en sommes les gardiens ce que Bernard Guetta nous a inlassablement transmis ", a écrit Laurence Bloch.

Agé de 65 ans, Pierre Haski a déjà tenu une chronique sur Europe 1 et préside Reporters Sans Frontières.