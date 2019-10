France Inter : Oli, les histoires pour tout-petits, en librairie

Dès ce mois d’octobre, cette série devient une collection d’albums jeunesse avec des auteurs de renom et des illustrateurs talentueux aux univers singuliers, tous réunis dans de magnifiques livres illustrés pour les 4-7 ans, à lire tous les soirs avant de s’endormir. à découvrir : "Nadine et Robert, les poissons rouges" avec Delphine de Vigan, "Olga, le canard et le petit garçon battu" avec Geneviève Brissac", "Invisible Max" avec Zep et "Les bonnes résolutions du Père Noël" avec François Morel.

publiée chez Michel Lafon avec France Inter.

"Une histoire et… Oli" est une série imaginée par Léonard Billot et réalisée par Lola Constantini