France Culture mise sur les podcasts thématiques

"L'actu des idées" (l'essentiel des débats intellectuels du moment, à travers une sélection de chroniques et d'émissions de France Culture), "Culture en direct" (littérature, cinéma, arts plastiques, musique...), "L'International" (l'actualité internationale et géopolitique), "Les journaux de France Culture" (toutes les éditions de la rédaction) et "France Culture physique" (une sélection de programmes pour apprendre et comprendre pendant vos séances de sport) sont les 5 nouveaux bouquets de podcasts proposés sur le site de France Culture, iTunes et sur toutes les plateformes de podcasts.