France Culture lance son 1er Prix BD des étudiants

Pour intégrer le jury de la première édition, il faut obligatoirement être scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur et envoyer (ICI) avant le 17 mai 2020 minuit, une critique de la BD de son choix, hors sélection. Elle peut être sous forme écrite (1 500 signes) audio ou vidéo. Une fois sa candidature acceptée, le jury recevra et lira les 5 bandes dessinées en version PDF, et votera sur une plateforme en ligne avant le 7 juin 2020 à minuit. Proclamation du résultat, le lundi 8 juin 2020. Le lauréat du Prix sera l’invité le 28 juin du "Rayon BD", l’émission de France Culture entièrement dédiée à la BD, produite et animée par Victor Macé de Lépinay.

Le Prix BD des étudiants récompense une bande-dessinée d’auteur émergent (avec pas plus de 3 œuvres déjà publiées à son actif), parue entre août 2019 et juin 2020 en langue française.