France Culture en direct et en public à Nantes

Du 1er au 5 novembre, la 24e édition des Utopiales se penche sur le rôle de la science-fiction dans l’acte de transmission. Littérature, sciences, cinéma, bande dessinée, expositions, jeux de rôles, jeux vidéo et pôle asiatique : depuis plus de 20 ans, la programmation pluridisciplinaire des Utopiales fait cohabiter les univers de la science et de la science-fiction.