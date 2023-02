France Culture : Une série documentaire avec Ovidie

Ovidie a le cœur brisé. Elle qui ne rêvait que d’engagement et de Prince Charmant en a marre de ne tomber que sur des crapauds. Déçue, elle en vient même à douter de l’existence de l’amour. D'où cette question : "Qu'est-ce qui pourrait sauver l’amour ?". C'est aussi le titre de cette série documentaire inédite d’Ovidie réalisée pour LSD, la série documentaire sur France Culture, du 20 au 23 février à 17h. Une série en 8 épisodes de 30 minutes, produite par Ovidie, avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Beressi et coordonnée par Perrine Kervran.

La série sera disponible dès le 13 février sur le site et l’appli Radio France.