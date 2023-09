France Culture : 2e radio la plus podcastée de l'été

"Les Grandes traversées", le rendez-vous de la grille d’été de France Culture, est devenu incontournable avec plus de 5 millions d'écoutes à la demande en juillet et en août. Cette année, la chaîne a proposé des documentaires inédits autour de Jean Moulin, d’Angela Merkel, de JFK, de Joseph Kessel, ou encore, de Victor Hugo et d’Angela Davis ainsi qu’un catalogue très riche de 100 Grandes Traversées, toutes disponibles sur le site de France Culture et l’appli Radio France.

Par ailleurs, 8 podcasts de la station sont présents dans le Top 30 Médiamétrie : "Les Pieds sur terre", "Les Nuits de France Culture", "La Science, CQFD", "Le Cours de l’histoire", "Le Feuilleton", "LSD, la série documentaire", "Avec Philosophie"...