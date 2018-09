France Bleu lance la première édition de "La Rando France Bleu"

Rappelons que pour la première fois pendant la 105e édition du Tour de France, France Bleu a innové en lançant l’opération "Le Maillot Bleu", un maillot offert au régional de l’étape et à deux auditeurs de France Bleu passionnés par la petite reine (cette opération sera d'ailleurs reconduite cette saison). Et toute l’année, France Bleu, veut être mobilisée sur tous les événements sportifs en misant notamment sur la retransmission de compétitions locales et nationales. À Paris, l'équipe de France Bleu emmènera ses auditeurs dans une balade à travers "un 15e arrondissement méconnu, en empruntant un tronçon du GR® Paris 2024, en traversant également quelques squares connus ou plus secrets et en finissant par l'île aux Cygnes et la Maison de la radio".