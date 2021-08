France Bleu annonce le retour du "France Bleu Live"

Les auditeurs peuvent gagner des entrées en écoutant France Bleu Gard Lozère et en se connectant sur ses réseaux sociaux. D’autres places sont également à gagner à l’Hôtel de Ville et l’Office de tourisme d’Alès via un tirage au sort. Comme le veut la tradition, ce concert diffusé ensuite sur les 44 antennes de France Bleu, le jeudi 7 octobre à 20h. Avec une rediffusion le samedi 9 octobre à partir de 15h dans « France Bleu part en Live » !

Depuis ce 23 août, France Bleu met en jeu sur ses 44 antennes un séjour pour deux personnes dans les Cévennes. Avec au programme notamment la découverte de la région à travers des balades, dégustations, visites…et un accès VIP au "France Bleu Live" avec Julien Doré.