France Bleu accueille le Ballon d’Or à Marseille, Lens et Saint-Étienne

En partenariat avec La Provence, mercredi 18 octobre, de 11h à 18h et en direct de Marseille, France Bleu Provence et la ville de Marseille inviteront les auditeurs au Stade Delort pour des animations sportives, des émissions en direct et une séance de photos au plus près du "Ballon d’Or". De 16h à 18h, le réseau local de Radio France proposera une émission spéciale "Ballon d’Or", en direct sur France Bleu Provence.

Au tour de France Bleu Nord, le vendredi 20 octobre, en direct de Lens de 14h à 19h : France Bleu Nord s'installera à l’office du tourisme de Lens-Liévin, en partenariat avec La Voix du Nord. La station produira une émission spéciale "Ballon d'Or", de 16h à 19h.