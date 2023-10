France Bleu : Willy Rovelli déjeune chez l'habitant, ce 20 octobre

Willy Rovelli et sa tribu de chroniqueurs, "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission" devient pour l’occasion "Willy vient déjeuner chez vous !", du lundi au vendredi, de 13h à 14h. Ce 20 octobre de 13h à 14h, Willy Rovelli se rendra à Saint-Fraimbault (à la limite de l’Orne et de la Mayenne).

Il échangera au cours du déjeuner, avec Lucas Vannier, éducateur en charge des projets éducatifs au Domaine des Chesnaies. Mais aussi avec son frère Thibault, qui gère la ferme, leur père Xavier, à l’initiative du projet ou encoreun jeune, Luis, 17 ans, qui chante et raconte son expérience en rap. Le Domaine des Chesnaies est un lieu d'accueil pour des jeunes en situation de vulnérabilité, qui est labellisé Accueil paysan depuis avril 2022.