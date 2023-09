France Bleu Touraine lance "Crimes en Touraine"

Chaque dimanche, de 9h à 10h, Alain Gineste et Christophe Braud de France Bleu Touraine accompagnés de Fabrice Mauclair et Jean-Michel Sieklucki, rouvriront les archives judiciaires et balaieront des siècles de crimes en Touraine à travers les grands procès et faits de justice. Une manière aussi de s’immerger dans la société de l’époque avec ses peurs, ses doutes et ses mœurs….

Le crime du Quai Paul-Bert à Tours, une exécution qui tourne au fiasco place de la Foire-le-Roi, un double-meurtre à Chambray-lès-Tours, l’assassinat de Paul-Louis Courier, l’attaque de la rue Étienne Palluau, l’enlèvement de Cécile Revelli, le crime de la "diablesse" à Beaumont-en-Véron, le boulanger de la Celle-Saint-Avant, le "monstre" de Cormery…