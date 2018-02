France Bleu Saint-Etienne Loire passe à table

Deux heures de direct au cœur de l’établissement et de ses cuisines pour honorer la dynastie Troisgros en compagnie de Michel (élu meilleur Chef du monde, il y a quelques semaines) et de sa garde rapprochée (son épouse, César le fils, Fanny, la belle fille…).

Où en est la nouvelle cuisine initiée par Pierre et Michel, comment conserver l’excellence lors d’un déménagement, comment renouveler la découverte des produits et un plongeon dans les cuisines pour observer les nombreuses contraintes de l’excellence ? Autant de thèmes abordés et de questions qui seront posées, ce jeudi 8 février de 9h à 11h. Deux heures d’émission à suivre également sur Facebook.