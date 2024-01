France Bleu Saint-Étienne Loire diffuse son France Bleu Live

Ce France Bleu Live, enregistré le 7 décembre dernier à Saint-Étienne pour les 10 ans de France Bleu Saint-Étienne Loire, est proposé aux auditeurs de France Bleu ce jeudi 11 et ce samedi 13 janvier à 20h avec une programmation 100% aux couleurs de Saint-Étienne et de la Loire avec le groupe Terrenoire, deux frères Raphaël et Théo qui ont donné à leur duo le nom du quartier de Saint-Étienne où ils ont grandi - accompagnés par la Maîtrise de la Loire.

Le programme de titres a nécessité plusieurs mois de préparation pour réarranger et réorchestrer les chansons puis répéter dans un lieu inédit : l'Opéra de Saint-Étienne