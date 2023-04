France Bleu Pays de Savoie : 24 heures de radio et de ski en direct

France Bleu Pays de Savoie est partenaire historique de cet événement. La station avait déjà tenté l'expérience avec son équipe en participant, il y a quelques années, à ce relais de 24 heures de ski. Cette année, elle a voulu innover en réalisant en même temps 24 heures de radio en direct. Ainsi, animateurs, techniciens, chroniqueurs, amis de la radio, personnels administratifs, responsables de service et même le directeur de la radio se sont relayés sur les skis malgré une météo très capricieuse, et donc au micro, pour faire vivre pendant 24 heures cet événement et inciter les auditeurs à faire des dons. L'événement a permis de récolter plus de 840 000 € pour les associations.