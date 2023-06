France Bleu Normandie bat le record de "La Grande Chenille de l’Armada"

Les deux médias normands ont donné rendez-vous au public ce lundi 12 juin 2023 à 18h pour tenter de battre un record. Le résultat est tombé : Record battu. 3 940 personnes étaient présentes sur l’esplanade Saint-Gervais de Rouen pour créer la plus grande chenille du monde. Dans une ambiance festive et décontractée, les rouennais et plus globalement les normands se sont retrouvés avec un objectif : battre la tentative de record réalisée le 5 juin 2022 par les bretons à Saint-Brieuc.

Les normands ont donc battu les bretons sous le contrôle de plusieurs huissiers.