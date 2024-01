France Bleu Nord partenaire de l’Enduropale du Touquet

Le vendredi 2 février de 18h à 19h, France Bleu Nord sera en direct du Palais des Congrès. Le lendemain, de 10h à 12h30 et de 16h à 19h, la station locale de Radio France proposera des émissions émissions spéciales "Veille de départ" avec l’ambiance au Touquet, le Quaduro et les toutes dernières infos sur la course moto du lendemain.

Enfin, le dimanche 4 février, l'équipe proposera de 10h à 13h30, un focus sur les derniers préparatifs avant la course et les événements de la matinée. Puis de 13h30 à 17h, un magazine spécial diffusé conjointement par France 3 Hauts-de-France, France Bleu Nord et France Bleu Picardie. Et à partir de 18h, une émission spéciale info trafic en direct pour accompagner sur les routes du retour de l’Enduro...