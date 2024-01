France Bleu Lorraine et France Bleu Provence s'associent

Pendant une heure, les Lorrains et les Provençaux auront la chance de découvrir et de savourer toutes les spécialités qui font leur région, qu’elles soient gastronomiques, linguistiques, patrimoniales, ou people.

Corinne Zagarra défendra les couleurs de la Provence, alors que Marc Grandmontagne, depuis les studios de France Bleu à Metz, portera la Lorraine.

Ce vendredi 7 janvier, le match commencera dès 10h sur France Bleu Lorraine et France Bleu Provence.