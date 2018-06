France Bleu Gard Lozère partenaire de "La Chanson de l’Année 2018"

Vendredi 08 juin à 21 h, TF1 et France Bleu Gard Lozère proposent une soirée exceptionnelle, en direct des Arènes de Nîmes, "La Chanson de l’Année 2018", émission présentée par Nikos Aliagas. Dix artistes et dix titres en compétition : BigFlo et Oli avec "Dommage", Vianney et Maître Gims avec "La Même", Kendji Girac avec "Maria Maria", Lartiste avec "Mafiosa", Slimane avec "Viens, on s'aime", Dadju avec "Reine", Vitaa et Claudio Capéo avec "Un peu de rêve", Marwa Loud avec "Fallait Pas", Louane avec "Si t'étais là" et Eddy de Pretto avec "La Fête de trop". À l'occasion de ce partenariat, France Bleu Gard Lozère recevra Nikos Aliagas dans sa matinale, proposera une émission spéciale avec tous les artistes de l'édition 2018 présents dans ses studios et offrira, bien sûr, des invitations à ses auditeurs pourr assister à cette soirée.