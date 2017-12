France Bleu Champagne-Ardenne sous un igloo à Reims

Ouvert tous les jours de 10h30 à 20h (de 14h à 20h les lundis), avec des nocturnes jusqu’à 21h les vendredis et samedis, cette 21e édition du Marché de Noël se déroule sur le parvis de Cathédrale et dans les artères avoisinantes. Comme chaque année, les curieux peuvent découvrir 145 chalets faisant la part belle aux produits artisanaux, de décoration, gastronomiques et festifs. Ils peuvent également y rencontrer les animateurs de France Bleu Champagne-Ardenne. La locale de Radio France s'y délocalise, sous un igloo, chaque jour, du lundi au vendredi de 16h30 à 19h et le week-end dès 10h30 et y reçoit de nombreux invités en lien avec les fêtes de fin d'année.