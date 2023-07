Ferncast : RNE a choisi le logiciel aixtream

Radio Nacional de España (RNE) est la radio nationale publique en Espagne. Depuis le début de l'année 2023, elle utilise une installation aixtream sur quatre serveurs pour démultiplixer le flux national (MPTS), réencoder l'ensemble de ses 128 programmes et les diffuser dans différents formats de streaming web et à des débits multiples. De cette manière, l'ensemble de leur programme est disponible pour les webradios, les applications mobiles et HBBTV (Smart TVs). Au total, plus de 1400 flux radio locaux et nationaux sont générés. Avec des formats tels que Icecast, HLS, DASH et RTMP. Les flux sont encodés dans différents algorithmes, de AAC et MP3 à Dolby AC-3. Tous sont disponibles en plusieurs débits, y compris le débit adaptatif dans le cas de HLS.