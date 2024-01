"Le Bon mix" monte le son en Espagne avec le lancement de Dynamic en DAB+

La technologie DAB+ permet à Dynamic la diffusion d'images, enrichissant l'expérience d'écoute avec des slides sur le titre en cours, des informations météorologiques et des actualités de la radio. L’identité sonore est renforcée par la voix de la podcasteuse toulousaine Milia Legasa, tout en conservant une touche française authentique à travers certains jingles et l'accent de Milia Legasa.Enfin, Dynamic est aussi accessible partout dans le monde grâce à l'application mobile "Le Bon mix" sur CarPlay et Android Auto, ainsi que sur le site lebonmix.radio